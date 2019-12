INTESA SANPAOLO, INSIEME A NATALE PER IL TERRITORIO

Intesa Sanpaolo a Natale apre le porte a 2000 persone in condizioni di fragilità, offrendo loro un pranzo e momenti di musica e arte in dieci città.

Noi Insieme è un progetto che ha il suo punto di forza nelle relazioni ed è realizzato grazie al contributo di tante realtà. Gli appuntamenti si snodano dal 1° al 23 dicembre, e coinvolgono dieci città: Torino, Milano, Vicenza, Padova, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Lecce.

La Caritas Italiana e le Caritas Diocesane coinvolgono le persone da loro assistite; i gestori delle mense aziendali Intesa Sanpaolo – Pellegrini, CAMST, CIR food, Cepparolli Nara – preparano un menù speciale per tutte le sensibilità culturali e religiose; gli studenti delle Scuole Alberghiere Salesiane e di altre realtà della formazione professionale curano il servizio ai tavoli arricchendo così il loro percorso di studi; i ragazzi dell’Associazione del Sistema delle Orchestre e dei Cori Giovanili e Infantili in Italia Onlus, nato su iniziativa dei maestri Claudio Abbado e José Antonio Abreu e di altri cori, propongono l’intrattenimento musicale.

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo offrono visite guidate alle proprie collezioni d’arte; nella sede del Grattacielo di Torino, Intesa Sanpaolo Innovation Center offre ai bambini un’esperienza con Pepper, il robot umanoide; i dipendenti della Banca partecipano come volontari alle giornate in un clima di condivisione.

(ITALPRESS/WEWELFARE.IT).