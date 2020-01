Secondo il CEO di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, la crescita economica del Paese, e di conseguenza della sua principale Banca, passa attraverso la riduzione delle disuguaglianze e uno “sviluppo sostenibile e inclusivo”. Da questo assunto il titolo dell’evento “Intesa Sanpaolo motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo” a cui sono intervenuti, oltre ai vertici della Banca, Paola Pisano, ministro per l’Innovazione, Rob Kapito, presidente di BlackRock, e i partner di numerosi enti e imprese con cui la Banca lavora per raggiungere gli obiettivi in questi ambiti. Nella giornata l’attenzione si è focalizzata sui progetti rivolti alle madri lavoratrici, alle persone che hanno difficoltà a raggiungere la pensione, ai giovani e alla cultura. Sono infatti 15 mila i giovani che negli anni hanno ottenuto finanziamenti da Intesa Sanpaolo per i propri studi universitari, destinati ad aumentare grazie al prestito senza garanzie ‘per Merito’ avviato a fine febbraio 2019. Anche nella cultura, la Banca stabilisce un primato, con l’annuncio dell’apertura nel 2022 di un quarto museo delle Gallerie d’Italia a Torino dopo quelli di Milano, Napoli e Vicenza, Intesa Sanpaolo diventa il primo Gruppo bancario al mondo ad avere quattro musei aperti al pubblico che espongono collezioni permanenti e che offrono una programmazione di mostre con propri progetti scientifici originali.

(ITALPRESS/WELFARE.IT)