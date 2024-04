Intesa Sanpaolo a sostegno dell’agribusiness, focus al Vinitaly

VERONA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo al Vinitaly per il terzo anno. Ad ogni edizione un motivo diverso per approfondire mercati e strategie a favore delle molte aziende che lavorano nel settore agroalimentare legato al Made in Italy. Tema di quest'anno: "Filiere di internazionalizzazione. Le imprese agroalimentari italiane tra vecchi e nuovi mercati", che ha consentito di fare il punto su opportunità e sfide del settore vitivinicolo italiano, alla luce della specifica attenzione che la banca dedica al settore dell'Agribusiness. xa7/fsc/gtr