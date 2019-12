INTERVENTO ALL’ANCA PER CAROLINA KOSTNER

Carolina Kostner si ferma e va sotto i ferri. È la stessa pattinatrice bolzanina ad annunciare in un video sui social la decisione di sottoporsi a un’operazione per risolvere il problema all’anca “che mi ha impedito di partecipare alle competizioni e a vari gala in questo periodo – le sue parole – Mi è dispiaciuto moltissimo ed è giunto il momento di affrontare questo problema una volta per tutte. Coi miei medici abbiamo deciso di procedere all’intervento chirurgico che farò a fine gennaio”. La Kostner non si sbilancia sui tempi di recupero e si limita a dire che “vi terrò aggiornati su come procederà la riabilitazione. L’obiettivo è chiaro: tornare il più presto sul ghiaccio da voi”.

Bronzo olimpico a Sochi nel 2014, iridata due anni prima e cinque volte campionessa d’Europa, la Kostner era stata costretta a saltare lo scorso 30 novembre l’appuntamento del Golden Skate Awards all’Allianz Cloud di Milano.

