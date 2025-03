TRIESTE (ITALPRESS) – “La scelta della Commissione europea di designare Gorizia, insieme a Nova Gorica, quale sede dell’evento annuale dell’Interreg rappresenta un riconoscimento basato su due elementi: il primo riguarda la capacità dell’Amministrazione regionale di spesa e di rendicontazione dei fondi europei; il secondo valorizza ulteriormente la centralità di Gorizia, che con GO!2025 e la sua valenza transfrontaliera assume un ruolo di assoluta rilevanza sul piano internazionale”. Questo è quanto ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga in relazione alla tre giorni (26, 27 e 28 marzo) che si terrà a Gorizia e Nova Gorica, organizzata dall’Amministrazione regionale attraverso il Programma di cooperazione territoriale Interreg Italia-Slovenia e in collaborazione con la Commissione europea.

L’evento sarà dedicato all’annuale incontro dell’Interreg e comprenderà sessioni plenarie, incontri tematici, workshop, study visit e attività di networking, con la partecipazione di delegati ai più alti livelli istituzionali europei. Come ha spiegato Fedriga, la rilevanza storica del nostro confine con la Slovenia e quanto sinora concretamente realizzato per rafforzare la coesione europea ha catalizzato l’interesse della Commissione europea che ha deciso di scegliere il nostro Interreg Italia-Slovenia e la sua area per ospitare il proprio evento annuale del 2025 e sancire l’avvio delle riflessioni sul futuro della cooperazione post-2027.

Da parte sua, l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha ribadito come “il nostro territorio di frontiera sia un laboratorio naturale di collaborazione, in cui la cooperazione non è solo un’opportunità per affrontare le sfide comuni, dall’innovazione allo sviluppo sostenibile, ma una necessità quotidiana di integrazione socio-economica e di mobilità. Solo per citare l’Interreg che condividiamo con la Slovenia – ha detto Zilli -, dal 2000 a oggi abbiamo potuto toccare con mano i risultati conseguiti dalla realizzazione di oltre 700 progetti cross-border, grazie all’impegno di più di 2.600 beneficiari e con l’assorbimento di 305 milioni di euro di fondi Fesr. Attualmente, con il programma Interreg Italia-Slovenia, siamo i primi in Europa per utilizzo dei fondi, con una percentuale pari al 99 per cento”.

