Internazionali di Sicilia e Coppa Assi, Schifani “Edizione rafforzata”

PALERMO (ITALPRESS) - "E' una seconda edizione rafforzata rispetto a quella dell'anno scorso, anno in cui abbiamo portato a Palermo, dopo 12 anni di assenza, questa grandissima competizione internazionale. Ringrazio l'amministrazione comunale e la stessa regione che attraverso le sue strutture ha contribuito sia finanziariamente sia strutturalmente al rafforzamento di questa iniziativa". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione dell'apertura della 60ma edizione degli "Internazionali di Sicilia", al campo ostacoli "La Favorita" a Palermo, dove si terrà anche l'edizione 2024 della Coppa degli Assi in programma, dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre, negli storici campi in erba. "Il mio auspicio e il mio impegno e credo anche quello del Comune - ha aggiunto -, sarà quello di utilizzare questo polmone verde ben attrezzato per altri tipi di incontri perché lungi da me l'idea di farlo apprezzare dai palermitani e dai siciliani soltanto una volta l'anno: non basta. Lavoreremo perché sia un punto di ritrovo dei palermitani e dei siciliani in momenti come questi". col3/gtr