ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno intensificato i controlli nelle aree dei municipi I, II, XIV e XV. Nel corso delle attività, i militari hanno arrestato quattro persone, altre sei sono state denunciate e tre sono state multate.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale e quelli della Stazione di Roma Tomba di Nerone hanno arrestato quattro uomini, tre stranieri e un italiano di età compresa dai 35 ai 57 anni, in esecuzione di ordinanze emesse dal Tribunale di Roma, a vario titolo per i reati di maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Poco dopo, invece, i militari hanno denunciato un cittadino romano di 29 anni, sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebrezza dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

A seguito di un controllo d’iniziativa, i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Mario hanno denunciato un cittadino romano di 21 anni, trovato in possesso di 29 grammi di cocaina.

Stessa sorte per un altro cittadino romano di 28 anni, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale con 122 grammi di marijuana.

Nel corso delle verifiche non è passato inosservato un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine, che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri che lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di arnesi atti allo scasso. L’uomo è stato denunciato.

Denunciate, poichè gravemente indiziate di furto aggravato in concorso, due donne di 19 e 24 anni, entrambe con precedenti, sorprese dagli addetti alla vigilanza e bloccate dai Carabinieri della Stazione di Roma Trionfale, subito dopo avere rubato vari prodotti da un supermercato.

Infine, tre ragazzi sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura di Roma per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, destinate ad uso personale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]