Intelligenza artificiale, l’impatto da milioni di dollari delle formule di cortesia

ROMA (ITALPRESS/TRAME&TECH) – Negli ultimi anni, il rapporto tra utenti e chatbot si è evoluto al punto che molti si rivolgono all’intelligenza artificiale con formule di cortesia come “per favore” e “grazie”. Tuttavia, questo comportamento, seppur apprezzabile, ha un impatto economico e ambientale che pochi avrebbero immaginato.

A sollevare la questione è stato Sam Altman, CEO di OpenAI, che ha rivelato su X che l’uso di espressioni cortesi nei confronti di ChatGPT costa alla sua azienda decine di milioni di dollari. Questo perché ogni richiesta inviata al modello richiede una significativa potenza di calcolo, aumentando il consumo energetico dei server che gestiscono l’intelligenza artificiale.

Ogni interazione con un chatbot come ChatGPT comporta costi operativi legati all’elettricità necessaria per alimentare i data center. A questi si aggiunge il consumo di acqua impiegata per raffreddare i server. Uno studio dell’Università della California, Riverside, ha evidenziato che generare 100 parole con GPT-4 può richiedere fino a tre bottiglie d’acqua, mentre una semplice risposta come “prego” ne consuma circa 45 ml.

Oltre all’aspetto economico, diversi studi hanno mostrato che la Gen Z tende a interagire con l’intelligenza artificiale in modo più personale. Un’indagine di EduBirdie ha rilevato che il 69% degli utenti di questa generazione dice “per favore” e “grazie” a ChatGPT, e una parte significativa considera l’IA cosciente o destinata a diventarlo.

Alcuni la trattano persino come un terapeuta, un amico o, in casi più estremi, un partner romantico. Se da un lato l’abitudine di essere gentili con i chatbot potrebbe sembrare una semplice buona educazione, dall’altro solleva questioni più ampie sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla società. La crescente interazione con sistemi avanzati di IA potrebbe ridefinire il nostro modo di comunicare e, forse, spingere le aziende tecnologiche a riconsiderare i costi energetici di ogni conversazione digitale.

