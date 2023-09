MILANO (ITALPRESS) – Si svolgerà il 18 settembre, presso l’Auditorium dello Human Technopole di Milano, il “Bracco Innovation Day”. Il convegno, che sarà concluso dall’intervento del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, si intitola: “Unlocking the A.I. Revolution – A Symposium on the future of the Healthcare Industry and Diagnostic Imaging in the era of Artificial Intelligence”. I lavori della giornata, aperti da Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging, si articoleranno in tre sessioni e prevedono la presenza di importanti keynote speaker, come ad esempio Craig Glastonbury, Research Group Leader Human Technopole (vedere programma allegato).

La prima sessione del mattino approfondirà le novità dell’Intelligenza Artificiale nelle scienze omiche, nel drug discovery e nel pharmaceutical manufacturing, mettendo in luce l’impatto che l’Intelligenza Artificiale ha sulle Life Sciences e sull’ industria della salute.

Nella seconda sessione, con inizio alle 13.50, si discuterà del futuro della radiologia nell’era dell’Intelligenza Artificiale e verrà presentato anche uno studio del Centro Ricerche Bracco relativo a un innovativo metodo per migliorare la qualità delle immagini e aiutare i radiologi nella diagnosi delle patologie del sistema nervoso centrale.

L’ultima sessione, l’unica in lingua italiana, inizierà alle ore 15.40 con l’intervento di Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo Bracco e prevede, oltre alle conclusioni del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, gli interventi del Presidente di Human Technopole Gianmario Verona, di Claudia Colla, Capo della Rappresentanza Regionale della Commissione Europea in Italia e di Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione di Regione Lombardia. Al centro del confronto, moderato dal Professor Vincenzo Salvatore, i tanti aspetti etici, politici e regolatori che le istituzioni nazionali e internazionali si trovano oggi ad affrontare di fronte all’Artificial Intelligence Revolution.

I lavori si concluderanno alle 16.30 con l’inaugurazione dell’ufficio aperto dal Gruppo Bracco presso The Hive nel Mind Milano Innovation District.

