CATANZARO (ITALPRESS) - Dal 12 al 14 settembre a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, avrà luogo la quarta edizione dell’Università d’Estate sull’intelligence. L’iniziativa formativa è promossa dalla Società Italiana di Intelligence, con il patrocinio dell’Università della Calabria e la collaborazione della Fondazione “Italia domani”, della casa editrice Rubbettino e della rivista “Formiche”. Le lezioni si svolgeranno presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” in Corso Garibaldi 113 a Soveria Mannelli. Saranno ammessi un massimo di cento studenti. Le domande di partecipazione devono essere inviate all’indirizzo email [email protected] . A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. I direttori dell’Università d’Estate sull’intelligence sono Mario Caligiuri (presidente della Società Italiana di Intelligence), Paolo Messa (fondatore di “Formiche”) e Paolo Boccardelli (rettore dell’Università LUISS). Il comitato scientifico è composto, tra gli altri, da Antonio Uricchio (Presidente ANVUR), Paolo Pedone (presidente CUN), Marco Valentini (consigliere di Stato e presidente della Sezione sull’Intelligence dell’Università della Calabria), Domenico Talia (Università della Calabria, vice presidente della Società Italiana di Intelligence), Gian Luca Foresti (Università di Udine e consigliere della Società Italiana di Intelligence), Luciano Romito (coordinatore Osservatorio sulla Linguistica Forense e componente del Consiglio Scientifico del Master in Intelligence dell’Università della Calabria), Alberto Pagani (Università “Alma Mater” di Bologna) e Maria Gabriella Pasqualini (storica dell’intelligence). Il comitato organizzatore è composto da Luigi Rucco, Luigi Barberio, Liuva Capezzani, Giada Rita, Alice Felli, Livio Chidichimo, Francesco Granata, Emanuela Somalvico e Filomena Stabile. Il responsabile della comunicazione per l’Università d’Estate sull’intelligence sarà, come per le precedenti edizioni, il giornalista Luigi Salsini, mentre Michela Chioso, responsabile dell’ufficio stampa della Società Italiana di Intelligence, curerà i rapporti con i media. fsc/gsl