INSIGNE MANDA IL NAPOLI AI QUARTI DI COPPA ITALIA

Arbitro e Var protagonisti a Napoli nel match del San Paolo vinto dagli azzurri per 2-0 contro il Perugia e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tre i rigori concessi da Massimi e tante le polemiche: due per i padroni di casa, entrambi trasformati da capitan Insigne, uno per gli ospiti vanificato però da Iemmello. I ragazzi di Gattuso, dunque, rispettano i pronostici e centrano il pass per i quarti di finale in cui affronteranno la vincente tra Lazio e Cremonese, sempre al San Paolo. La gara si sblocca al 25′: penalty assegnato da Massimi di Termoli per una spinta vistosa di un ingenuo Nzita ai danni di Lozano e trasformato alla perfezione da Insigne, che spiazza Fulignati. Passano meno di dieci minuti e il direttore di gara viene richiamato dal Var per un mani galeotto di Iemmello in area: è ancora rigore per gli azzurri e dal dischetto si presenta nuovamente Insigne, che ripropone la stessa freddezza dagli undici metri e cambiando lato porta i suoi sul 2-0. Nell’ultimo istante di recupero episodio controverso in area azzurra: Hysaj con una giocata volontaria di piede si calcia la sfera sul braccio nel tentativo di respingere un cross, il Var Serra richiama Massimi che dopo una lunga review decide di concedere il terzo rigore del match. Ospina, però, cancella l’errore di sabato in campionato e dice di no a Iemmello respingendo il tiro dal dischetto. Ripresa decisamente meno spettacolare, da registrare l’esordio di Demme con la maglia azzurra.

