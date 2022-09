ROMA (ITALPRESS) – Sarà il primo evento del genere mai promosso in Italia. Oltre sessanta Associazioni e Federazioni Pazienti nazionali e territoriali riunite nel Palagio di Parte Guelfa, a Firenze, con la media partnership di Italpress. Un’occasione d’incontro organizzata da Helaglobe, realtà fiorentina che opera nel settore della salute in un modo molto particolare: ovvero, partendo in ogni sua attività dai bisogni delle persone. Proprio ascoltare e raccogliere i bisogni delle comunità delle persone con patologie croniche, oncologiche e rare è stato l’obiettivo dell’incontro, intitolato ‘Insieme per’. “Avere una piattaforma dedicata sulla quale costruire ed estendere il dialogo a nuovi interlocutori, coinvolgendo direttamente le comunità, è fondamentale per le rappresentanze dei pazienti – ha detto Davide Cafiero, Ad di Helaglobe -. Per confrontare le proprie azioni, interrogarsi su sfide ed opportunità offerte dall’avanzamento della tecnologia, avviare discussioni ed individuare possibili modalità di collaborazione”.

Le malattie croniche in Italia interessano un altissimo numero di individui. Basti pensare agli oltre tre milioni di persone che soffrono di diabete, ai 2,3 milioni di persone con malattie cardiovascolari, ai due milioni di malati rari, al milione di persone colpite da demenza, il sessanta per cento dei quali da Alzheimer. Un vero e proprio “esercito” di persone che convivono ogni giorno con problemi di ogni genere. “I bisogni di salute e di assistenza socio-sanitaria devono trovare delle risposte concrete e di qualità sul territorio – ha detto l’assessore al Welfare del Comune di Firenze, Sara Funaro -. L’emergenza sanitaria causata dal Covid ha fatto emergere l’importanza della sanità di prossimità e la necessità di una sempre maggiore integrazione tra sociale e sanitario per tutelare la salute e la qualità della vita delle nostre comunità. Per questo ben vengano iniziative come ‘Insieme Per'”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).