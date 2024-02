NAPOLI (ITALPRESS) – A Bacoli, nel Napoletano, i carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato in differita, per il reato di maltrattamenti in famiglia, un 38enne incensurato. A denunciare l’uomo è stata la stessa vittima, sua moglie, che terrorizzata si è presentata in caserma per raccontare ai militari cosa fosse accaduto poco prima. L’indagato, dallo scorso novembre, avrebbe ripetutamente minacciato di morte la donna non accettando la fine della loro relazione. Minacce inviate alla vittima attraverso diversi “canali” social, che hanno raggiunto il culmine qualche ora prima che la donna corresse in caserma. Il 38enne infatti si è presentato sotto casa della donna che ha fatto in tempo a entrare nell’auto di alcuni amici che la stavano attendendo. Il 38enne, armato di due coltelli, si è avvicinato di corsa alla vettura e la donna ha ripreso con il proprio smartphone la scena: 7 secondi di video. Il conducente dell’auto ha ingranato la marcia per sfuggire ma l’uomo ha lanciato uno dei coltelli contro il veicolo. Tra le urla dei presenti, l’arma si è conficcata nel lunotto posteriore, il vetro è andato in frantumi ed il coltello è caduto sul sedile. I carabinieri, al termine degli accertamenti, hanno raggiunto l’uomo presso la sua abitazione. Smartphone e coltelli sono stati sequestrati. L’indagato è stato arrestato.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]