ROMA (ITALPRESS) – “Agricoltura, ambiente e alimentazione sono settori sempre più importanti per l’economia e per la società italiana. La ricerca scientifica, l’innovazione, la formazione e la divulgazione in questi ambiti vedono nel Crea il naturale riferimento nazionale per la notevole competenza del suo personale, tanto è vero che il Crea sta coordinando due dei più importanti progetti di ricerca scientifica in materia: il Biotech, con l’obiettivo di produrre piante di più elevata qualità e con maggior tolleranza a stress biotici e abiotici e l’Agridigit, per un’agricoltura di precisione, mediante la digitalizzazione dei sistemi, consentendo di analizzare la realtà agricola e naturale nel dettaglio, supportando il monitoraggio e prevedendone le evoluzioni”. Così il neopresidente del Crea, Carlo Gaudio, all’insediamento del Cda avvenuto oggi e che chiude la lunga fase di gestione commissariale, durata oltre un anno e mezzo. Il Cda è composto da: Alberto Basset, professore ordinario di Ecologia presso l’Università del Salento di Lecce e presidente della Società Italiana di Ecologia; Stefania De Pascale, professore ordinario di Orticoltura e floricoltura presso l’Università Federico II di Napoli e componente del Consiglio scientifico del Crea; Enrica Onorati, assessore all’Agricoltura della Regione Lazio (designata dalla Conferenza Stato Regioni); Domenico Perrone, I tecnologo Crea Difesa e Certificazione (eletto dai ricercatori e tecnologi Crea).

