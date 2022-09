Inquietante allarme bomba a Milano: “Fra tre minuti salta tutto”

Allarme bomba a Milano. Gli artificieri della Polizia hanno fatto brillare un pacco in via Larga, nei pressi della sede di una compagnia di navigazione e del consolato libanese. L’involucro era stato notato da un passante, insospettito dalla presenza di alcune pile stilo che fumavano accanto all'oggetto, avvolto in alcuni strati di nastro adesivo. In arabo la scritta “scatta fra 3 minuti”. abr/mrv