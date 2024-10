Inps, Vittimberga “In Campania ulteriore crescita per l’occupazione”

NAPOLI (ITALPRESS) - “La situazione in Campania vede innanzitutto un aspetto positivo che è nell’aumento, così come in tutto il territorio nazionale, dell’occupazione. Un’occupazione che è cresciuta nel 2023 e nel primo semestre del 2024 dà dei segni di ulteriore crescita”. Così il Direttore Generale Inps, Valeria Vittimberga, parlando con i giornalisti a margine della presentazione a Napoli del XXIII Rapporto Annuale Inps, documento che descrive lo stato di salute del welfare nel Paese. Per Vittimberga siamo davanti ad “un’occupazione buona, stabile, con aumento dei posti di lavoro a tempo indeterminato”. “Un’occupazione - prosegue - che inizia a coinvolgere con le misure di sostegno alla famiglia anche le fasce di popolazione che erano sotto rappresentate, quindi un buon incremento della popolazione femminile e giovanile che finalmente riesce ad affacciarsi al lavoro”. Secondo il Dg di Inps quello che occorre fare in Campania è una “lotta all’illegalità intensificando gli strumenti di intelligence per individuare dove ci sono i maggiori indici di rischio nel mondo del lavoro”. “Bisogna evitare di andare a disperdersi in rivoli di inutili ispezioni che danneggiano le imprese di un tessuto produttivo che è sostanzialmente sano in Campania: quindi ci dobbiamo concentrare sui fenomeni di macroillegalità, di sfruttamento, di lavoro nero che invece l’Inps si impegna a combattere in maniera decisa”. xc9/pc/gtr