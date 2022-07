Inps, 326 mila pensioni pagate all’estero

È aumentato il numero delle pensioni pagate dall’Inps in Asia e Africa, ma anche nell'est Europa, con un'età media molto più bassa rispetto a quella dei pensionati in America, o del resto d'Europa. È quanto emerge dai dati presentati nel corso di un convegno promosso dall'Istituto di Previdenza e dalla Fondazione Migrantes. Sono 326 mila in totale le pensioni pagate all’estero. gsl