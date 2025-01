BOLOGNA (ITALPRESS) – Dalla laurea magistrale in Data Science for Management a quella in Storia, Critica e Linguaggi delle Arti e dello Spettacolo, dal corso di studio in Design di Prodotto e servizio per la cultura e la salute a quello in Veterinary Medicine (primo corso di laurea in Italia erogato interamente in inglese), e ancora la laurea magistrale in Advanced Molecular Sciences for Health Products, anche questa in lingua inglese.

In Emilia-Romagna si formano i professionisti del futuro: anche per il prossimo anno accademico, 2025/2026, la Regione e le Università del territorio potenziano l’offerta di studio con 8 nuovi corsi di laurea, di cui 5 (tre all’Università di Parma, uno a Bologna, uno a Modena-Reggio Emilia) in lingua inglese.

Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università dell’Emilia-Romagna – Co.Re.Co ha espresso all’unanimità il parere favorevole all’attivazione degli 8 nuovi corsi di studio a partire dall’anno accademico 2025/2026. Dopo il via libera da parte dagli Organi Accademici di ogni Ateneo, ora si attende il parere di Cun (Consiglio universitario nazionale) e Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), poi l’approvazione del ministero dell’Università e della Ricerca.

Cinque nuovi corsi saranno proposti dall’Università di Parma, altri tre saranno attivati rispettivamente dalle Università di Ferrara, Bologna, Modena e Reggio Emilia.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS).