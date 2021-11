ROMA (ITALPRESS) – E’ cominciato oggi il weekend dedicato alla Coppa del Mondo di spada con le Nazionali assolute del ct Dario Chiadò impegnate su due fronti: gara femminile a Tallinn, competizione maschile a Berna. In entrambi i casi oggi si sono svolte la fasi a gironi e le prime dirette, che hanno definito chi farà parte dei tabelloni principali di domani. A Tallinn, nella kermesse femminile, erano già di diritto nel main draw Mara Navarria e Federica Isola, che sono state raggiunte anche da altre sei compagne di squadra. Dopo la fase a gironi hanno subito dato appuntamento a domani le due siciliane Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio vincendo 6 assalti su 6, mentre è stata eliminata Margherita Sabatini. Nel tabellone preliminare dei 128 Alice Clerici è stata battuta 15-9 dall’estone Kuusk e Marta Ferrari ha perso l’assalto contro la coreana Kim 15-12. Eleonora De Marchi ha invece subito la sconfitta per 15-8 dalla compagna Roberta Marzani, che è così riuscita a raggiungere il tabellone principale di domani insieme a Lucrezia Paulis, Giulia Rizzi e Nicole Foietta. Domani, a partire dalle 9, Mara Navarria se la vedrà con la svedese Engdahl, Alberta Santuccio con l’ucraina Derkach, Federica Isola incontrerà la francese Nabeth, mentre Rossella Fiamingo affronterà un derby azzurro con Giulia Rizzi.

Lucrezia De Paulis sarà opposta alla coreana Song, Nicole Foietta all’ucraina Spas e Roberta Marzani incontrerà la svedese Mumm. Saranno cinque, invece, gli spadisti italiani che rivedremo domani a Berna, dove erano già qualificati per ranking al tabellone principale Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo. Al tabellone preliminare dei 256 due azzurri sono usciti perdendo per una stoccata contro due atleti coreani: Matteo Tagliariol contro Kim 15-14 e Andrea Vallosio contro Lee 13-12. Edoardo Munzone è stato sconfitto al turno successivo col punteggio di 12-11 dal giapponese Asami, Enrico Piatti ha perso 15-10 contro il portacolori della Repubblica Ceca Rubes, Giacomo Paolini è uscito contro l’altro ceco Pavlik e Federico Vismara è stato battuto 15-12 dall’ucraino Taranenko. Paolo Pizzo, dopo avere superato due turni, ha invece perso 15-14 nel tabellone preliminare dei 64 contro il francese Jerent. Si sono quindi qualificati a domani Davide Di Veroli, Valerio Cuomo e Gabriele Cimini, che portano a cinque il numero degli italiani al via della prova. Di Veroli sfiderà l’ucraino Svichkar, Cuomo l’ungherese Banyai, Cimini troverà il russo Fardzinov, mentre Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo se la vedranno rispettivamente con l’americano Hadzic e con il giapponese Asami.

(ITALPRESS).