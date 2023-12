FIRENZE (ITALPRESS) – “L’Italia nei prossimi anni ha un’occasione straordinaria per recuperare il ritardo infrastrutturale che ha segnato gli scorsi decenni, e non parlo di parti politiche, perché la collaborazione con la Regione Toscana è assolutamente positiva

dal punto di vista infrastrutturale, anche se ci sono idee diverse da altri punti di vista. La Galleria di San Donato non è sovranità, è una galleria. Non conosco infrastrutture di destra o di sinistra. Di questi 13 mesi sono pienamente soddisfatto di come pubblico e privato abbiano ripreso a correre insieme”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a margine di un sopralluogo alla galleria San Donato sull’autostrada A1. “Oltre a modernizzare e a mettere in sicurezza il Paese, un miliardo in infrastrutture pubbliche crea tra i 15 e i 20 mila posti di lavoro. Lascio ad altri la bastiancontrarietà per professione”, ha concluso Salvini.

(ITALPRESS).

