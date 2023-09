Infrastrutture, Salvini “Centralizzare non ha dato dei buoni frutti”

BARI (ITALPRESS) - "È stata una giornata emozionante perché io credo fortemente nel fatto che se corre il sud, corre tutta l'Italia e possiamo tornare la grande potenza economica, industriale che l'Italia era. Da ministro delle Infrastrutture, in questi pochi mesi sto lavorando come un matto per sbloccare cantieri e costruire ponti, perché se alcuni cittadini del sud non hanno i servizi che hanno altri cittadini italiani è perché in questi decenni la decisione centralizzata su tutto e per tutto non ha dato frutti, quindi conto che la comunità economica, imprenditoriale e sociale pugliese creda che se giochiamo insieme e lasciamo da parte ideologie e divisioni, l'Italia non teme confronti con nessuno". Lo ha affermato questa mattina a Bari il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a margine della cerimonia inaugurale dell'86esima Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. (ITALPRESS). xa2/trl