Infrastrutture, Musumeci: “180 cantieri aperti, tutti finanziati da Regione”

"In questo momento abbiamo piu' di 180 cantieri aperti, tutti finanziati dalla Regione Siciliana: non è un risultato ma soltanto una tappa". A dirlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in una intervista all'Italpress. fag/abr/red/