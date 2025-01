Inflazione stabile a dicembre

ROMA (ITALPRESS) - A dicembre l'inflazione è stabile all’1,3% su base annua. Nella media del 2024, la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si attesta all'1%, in forte calo rispetto al +5,7% del 2023. Lo rende noto l’Istat. A dicembre sopra l’indice generale dell’inflazione ci sono i servizi ricettivi e di ristorazione e la voce istruzione. La stabilità dell’inflazione è legata ad andamenti contrapposti di diversi aggregati di spesa: in rallentamento risultano principalmente i prezzi degli Alimentari non lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona; per contro, accelerano gli energetici regolamentati. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano su base tendenziale da +2,3% a +1,7%, mentre accelerano di poco quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. /gtr