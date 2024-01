BOLOGNA (ITALPRESS) – “In un momento come questo, che vede forti investimenti pubblici e privati sul trasporto green, Industria Italiana Autobus diventa in prospettiva un driver strategico. È quindi fondamentale la piena trasparenza in ogni passaggio che porterà alla nuova definizione dell’assetto societario, al fine di garantire il rilancio produttivo con soluzioni imprenditoriali solide per l’unica azienda italiana del settore che può dare un vero contributo alla mobilità green nel nostro Paese”.

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, sulla richiesta unitaria fatta oggi al Governo da tutte le organizzazioni sindacali di una convocazione del tavolo nazionale per il gruppo Industria Italiana Autobus. Nel gruppo IIA oltre allo stabilimento bolognese, l’ex BredaMenarinibus, c’è anche quello di Flumeri in provincia di Avellino.

“Condividiamo- aggiunge Colla- la preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei lavoratori rispetto al futuro assetto societario: la Regione Emilia-Romagna è al loro fianco nel chiedere al Ministero una convocazione urgente del tavolo di crisi”.

