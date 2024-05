BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – All’Inferno e ritorno. Jaylen Brown salva i Celtics all’ultimo respiro e Jayson Tatum completa l’opera all’overtime: al TD Garden sono i Celtics a spuntarla per 133-128 su Indiana in gara 1 della finale della Eastern Conference. Una gara 1 che i Pacers avevano in pugno ma a 6″1 dalla sirena Brown (26 punti il suo score complessivo) trova la tripla che manda tutti al supplementare dove sale in cattedra Tatum con 10 dei suoi 36 punti. Decisivo anche Jrue Holiday, alla sua miglior prestazione stagionale con 28 punti. “I play-off Nba sono così, devi gestire le tue emozioni perchè tutto può succedere – commenta Brown – Non è finita finchè non suona la sirena, non è finita finchè non è finita e noi abbiamo trovato il modo di vincere”. Boston conserva così il fattore campo, ai Pacers restano i rimpianti, specie dopo i 25 punti e 10 assist di Haliburton e una prova di squadra che fa registrare 13 triple e 56 punti nel pitturato, dove i Celtics hanno dovuto fare a meno ancora di Porzingis. In doppia doppia anche Siakam (24 punti e 12 rimbalzi) e Turner (23+10) ma va reso merito anche alla difesa di Boston, con 11 palle recuperate (tre a testa per Brown, Tatum e Holiday). Giovedì secondo atto al TD Garden, nella notte italiana scatta invece la finale della Western Conference fra Minnesota e Dallas.

