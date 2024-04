ROMA (ITALPRESS) – La Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, e il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, professore Raffaele Trequattrini, hanno incontrato tutti i soci dell’Ente industriale. Un doppio incontro organizzato presso la sede della Regione Lazio dedicato uno ai soci della parte pubblica e l’altro a quelli della parte privata. Al centro del confronto il progetto di riforma che interessa il Consorzio Industriale del Lazio.

“Un confronto ampio e ricco di spunti di riflessione sulla nuova stagione che il Consorzio Industriale si prepara a vivere – hanno affermato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Roberta Angelilli e il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio professore Raffaele Trequattrini – Abbiamo incontrato tutti i soci del Consorzio, parte pubblica e privata. E’ stato un momento fondamentale di analisi e confronto che dovrà passare inevitabilmente attraverso la riscrittura dello Statuto. Uno strumento che dovrà essere snello, pratico e rispondente alle esigenze delle imprese e del territorio”.

“Su queste linee stiamo lavorando insieme, Consorzio Industriale e Regione Lazio: sul tavolo di confronto c’è un’attenta analisi sulla forma giuridica che dovrà assumere l’Ente, sulla formazione della governance, sull’ampliamento della compagine societaria con l’ingresso di quei Comuni che vogliono entrare a far parte del Consorzio. Altro aspetto, assolutamente primario, riguarda la mission del Consorzio che dovrà essere ampliata e resa molto più moderna e funzionale alle richieste che ci arrivano dalle aziende. Le nostre aree industriali sono profondamente cambiate ed è necessario che il Consorzio si adegui diventando sempre più smart. Dai soci abbiamo trovato piena condivisione su questi punti e grande disponibilità nel lavorare, insieme, per il raggiungimento di questo obiettivo che aprirà la nuova fase del Consorzio”. Il Commissario Trequattrini a margine dei due incontri ha aggiunto: “Insieme alla Vicepresidente Angelilli, che ringrazio per il determinante sostegno, stiamo lavorando con forza per arrivare a questo risultato che permetterà di dare sempre maggiora forza al Consorzio e allo sviluppo industriale di tutto il Lazio”.

– Foto: Consorzio Industriale Lazio –

(ITALPRESS).