ROMA (ITALPRESS) – Ennesimo incidente lungo l’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, dove in direzione di Palermo, in corrispondenza del km 2,200 in località Torretta, lo scontro tra un’autovettura ed un motociclo – occorso per cause in corso di accertamento – ha provocato il decesso delle due persone che viaggiavano a bordo della moto. Sul posto, oltre ai Soccorsi, sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e dell’evento. Il traffico è attualmente rallentato con code. Per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente, la carreggiata in direzione Palermo dell’autostrada è stata chiusa. Al momento l’uscita obbligatoria è stata istituita allo svincolo per l’Ospedale Cervello.(ITALPRESS).

Photo credits: www.agenziafotogramma.it