MILANO (ITALPRESS) – Incidente mortale, stamane, poco dopo le 7, in via Nerviano, a Lainate, nei pressi dell’Azienda Agricola Baldassarre & G. La vittima è un motociclista, che si è scontrato, per cause da accertarsi, con un autoarticolato. Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia locale. Si è in attesa del magistrato per l’autorizzazione al recupero del corpo.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).

