INCIDENTE STRADALE, MUORE AZZURRO DEL NUOTO PINNATO

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Dario D’Alessandro, 16enne talento del nuoto pinnato. La promessa azzurra, che aveva già ottenuto risultati di grande rilievo, ha perso la vita la notte di Natale in seguito a un incidente stradale a Capezzano Pianore (Lucca). L’incidente, informa la Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) “è avvenuto alle 2:30, sulla Sarzanese, mentre Dario stava rientrando a casa in sella al suo scooter. Il sedicenne atleta toscano, in forza alla A.S.D. K.S.C. Discipline Sportive, era una giovane promessa del nuoto pinnato. Dal 28 luglio al 4 agosto, ha vestito la maglia azzurra in occasione del Mondiale Giovanile della disciplina disputatosi a Sharm El Sheikh. Il presidente federale Ugo Claudio Matteoli, il consiglio federale, il comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e la Federazione tutta esprimono alla famiglia del giovane Dario le più sentite condoglianze”.

(ITALPRESS).