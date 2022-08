Incidente al porto di Napoli, 28 feriti

È di 28 feriti, di cui tre più gravi, il bilancio di un incidente avvenuto al porto di Napoli, dove un aliscafo diretto ad Ischia, per cause in via di accertamento, è finito contro il molo San Vincenzo poco dopo la partenza. A bordo, al momento dell'impatto, c'erano circa 100 passeggeri. xh6/fsc/gsl