ROMA (ITALPRESS) – E’ di 176 morti e 3 dispersi il bilancio dell’incidente aereo avvenuto all’aeroporto di Muan, nel sud ovest della Corea del Sud. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando i vigili del fuoco. L’aereo, un Boeing 737-800 della compagnia Jeju Air in arrivo da Bangkok, si è schiantato durante l’atterraggio con a bordo 181 persone, 175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, due dei quali sono stati tratti in salvo.

Secondo una prima ricostruzione, il volo della low cost sudcoreana Jeju Air, che era partito da Bangkok, avrebbe avuto un impatto con degli uccelli in fase di atterraggio, cosa che avrebbe impedito l’apertura del carrello.

– foto generica Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]