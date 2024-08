FIRENZE (ITALPRESS) – A Piombino un incendio si è sviluppato nella sala macchine di un traghetto che era in partenza per l’Isola d’Elba. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del comando di Livorno e di Grosseto. Le fiamme, poi, sono state spente.

A bordo c’erano circa 300 persone, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione, che sono state evacuate.

In particolare, sono stati “evacuati 276 passeggeri e 29 membri dell’equipaggio”, hanno scritto su X i vigili del Fuoco, spiegando di essere “impegnati con 5 squadre, il nucleo sommozzatori e un elicottero”. Le fiamme, hanno aggiunto, sono “circoscritte e sotto controllo”.

– Foto: Profilo X Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).