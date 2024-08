ROMA (ITALPRESS) – “Tre dei quattro pazienti hanno avuto purtroppo una lesione delle vie respiratorie, probabilmente un danno da inalazione dovuta all’incidente, per questo sono stati prontamente intubati, fatta eccezione del Vigile del Fuoco che non ne ha avuto necessità”. Quest’ultimo, come ha spiegato il dottor Giuseppe Spaltro, Direttore del Centro Grandi Ustionati al Sant’Eugenio ha riportato la percentuale più alta di ustioni, il 54%. I tre della Protezione Civile hanno riportato rispettivamente ustioni del 31%, 19% e 9%.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco