MILANO (ITALPRESS) – Gli esami tecnici degli esperti del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco sul rogo di via Cantoni di venerdì sera dove hanno perso la vita tre giovani cinesi, saranno arricchiti e potenziati dalla presenza di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di acceleranti di fiamma, quelli che gli inquirenti attendono per stabilire l’esatta origine dell’incendio. Il conduttore e l’unità canina sbarcheranno giovedì a Milano provenienti dal Comando di Palermo e da venerdì saranno a disposizione del NIA. L’impiego di tale unità è risultata molto preziosa in casi analoghi, in particolare in quelle in cui si ipotizza in un incendio l’utilizzo di liquidi infiammabili come causa accelerante del rogo e dove l’uso degli strumento “classici” come il rilevatore a fotoionizzazione, non è in grado di rilevare concentrazioni significative.(ITALPRESS).

Foto: vigili del fuoco Milano