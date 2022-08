Incendio in un’azienda nel Siracusano, l’area messa in sicurezza

Sotto controllo l'incendio che da ieri pomeriggio sta interessando un’azienda che smaltisce rifiuti plastici ad Augusta, in provincia di Siracusa. Impegnate squadre da Augusta, Lentini, e dalla centrale Siracusa con rinforzi da Catania e il mezzo aeroportuale da Ragusa. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso le operazioni di spegnimento e della messa in sicurezza della struttura, Arpa sul posto per i rilievi ambientali. vbo/gsl