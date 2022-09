Incendio in un’abitazione in Irpinia, morto il proprietario

E' di un morto il bilancio di un incendio in abitazione avvenuto, la notte scorsa, a Montella, in provincia di Avellino, in Irpinia. Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre, che hanno impiegato quattro ore per domare le fiamme ed evitare il coinvolgimento delle case vicine. Morto il proprietario. vbo/gsl