MILANO (ITALPRESS) – Sono tre le vittime di un incendio che si è sviluppato intorno alle 19 a Milano. Come conferma l’Areu, le fiamme si sono sviluppate all’interno di una palazzina di 6 piani. Oltre alle tre persone decedute, si registrano anche tre feriti di cui uno in codice rosso per le gravi ustioni riportate. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, impegnati a domare l’incendio, anche il personale del 118 e la polizia. Secondo quanto riferiscono i pompieri, l’incendio si è sviluppato in via Fra Galgario 8 zona Gambara, all’interno di una autofficina, e le fiamme si sono poi propagate raggiungendo anche

i primi tre piani del condominio che è stato già evacuato. Grazie all’intervento dei pompieri, le fiamme sono state domate e l’incendio è stato circoscritto.

– Foto: ufficio stampa dei vigili del fuoco –

(ITALPRESS).