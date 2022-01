CIAMPINO (ROMA) (ITALPRESS) – Incendio in un appartamento al secondo piano di una palazzina a Ciampino, in provincia di Roma. Sul posto, in via di Morena 226, scattato l’allarme, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno soccorso 7 persone, di cui una disabile, intossicate dal fumo. Una delle persone soccorse è rimasta leggermente ustionata. Tutte sono state trasportate al pronto soccorso. Le fiamme sono state spente. Gli appartamenti sono stati fatti sgomberare e si sta procedendo ad una attenta verifica delle abitazioni. Sul posto anche il 118 e le forze dell’ordine.

(ITALPRESS).