CANEGRATE (MILANO) (ITALPRESS) – Questa sera, attorno alle 19,47, in via Merati a Canegrate, nel milanese, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione per spegnere un incendio sviluppatosi in una cantina al primo piano interrato di una palazzina di tre piani. Nessuna persona è stata coinvolta. (ITALPRESS).

Foto: Vigili del Fuoco Milano