MILANO (ITALPRESS) – Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un palazzo di 15 piani in via Antonini, a Milano. Sul posto sono presenti numerose squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze. Sono in corso le operazioni di evacuazione degli abitanti dell’edificio.

Un denso fumo nero avvolge tutto il palazzo. Non è chiaro se ci siano ancora persone nell’edificio.

(ITALPRESS).