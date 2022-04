Incendio in un deposito di legna nel trevigiano

Incendio in un deposito di legna nel trevigiano

Incendio in un deposito di legna a Valdobbiadene in provincia di Treviso.. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evitato la propagazione delle fiamme ad una casa vicina e messa in sicurezza l’area. gtr/pc/red