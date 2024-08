Incendio in Grecia, evacuate 11 città

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Un incendio boschivo in Grecia si è sviluppato tra la storica città di Maratona, 40 km a Nord di Atene e quella di Varnavas. Almeno 11 città e villaggi a Nord-Est di Atene sono state evacuati dopo che gli abitanti di Maratona erano già stati fatti allontanare. In un video della Polizia ellenica alcuni interventi per soccorrere la popolazione. sat/gtr (Fonte video: Profilo X Polizia greca) 📞 Se hai bisogno di aiuto puoi chiamare i numeri di emergenza 112, 199 e 100.