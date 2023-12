Incendio all’ospedale di Tivoli, tre vittime e 200 pazienti evacuati

TIVOLI (ROMA) - Sono tre i pazienti dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli morti, dopo l'incendio sviluppatosi nella tarda serata di ieri in un locale tecnico e poi propagatosi in tutta la struttura. Circa duecento le persone evacuate. Una quarta vittima è stata trovata dai soccorritori all'interno della struttura, ma dai primi rilievi pare che fosse deceduta prima che si propagasse l'incendio. Le fiamme sono state spente, le terapie intensive riattivate, mentre i pazienti sono stati trasportati in altre strutture sanitari, mentre i meno gravi in una palestra della zona.(ITALPRESS). Fonte: X dei Vigili del Fuoco