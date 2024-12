ROMA (ITALPRESS) – Un incendio nei pressi di villa Borghese, a Roma, ha provocato la chiusura momentanea delle fermate Flaminio e Spagna della Metro A. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le due fermate, riferisce l’Atac, sono state “temporaneamente chiuse a causa di un evento verificatosi in aree esterne alle stazioni”.

Intorno alle 18.30 è scattato l’allarme antincendio e i passeggeri delle due stazioni sono stati evacuati. Un 16enne è rimasto intossicato e condotto in ospedale. Nelle stazioni chiuse i vigili del fuoco sono intervenuti per la bonifica dal fumo.

“Il capanno incendiato, i cui fumi hanno condotto alla momentanea chiusura di due stazioni della metro A, non serviva lavori per la metropolitana – sottolinea in una nota la società dei trasporti della Capitale -. Non ricade quindi nella competenza di Atac, né su aree affidate in gestione ad Atac: risulta infatti che il cantiere interessato dall’incidente sia adibito a lavori inerenti sistemi ferroviari non in gestione ad Atac”.

