Incendi, Musumeci “Definire una nuova strategia”

"La tragica esperienza di questa estate deve servire a tutti noi per definire una nuova strategia sul fronte degli incendi, un nuovo piano di azione, una nuova risorsa in termini umani, strumentali e finanziari". Lo ha detto il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci dopo avere partecipato al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. pc/red