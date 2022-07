GENOVA (ITALPRESS) – La Regione Liguria è pronta ad aiutare la Regione Toscana alle prese con l’emergenza incendi. “Siamo pronti – ha detto il governatore Giovanni Toti, che ha contattato al telefono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – a intervenire con ogni mezzo a disposizione per aiutare la vicina Toscana a fronteggiare la situazione di difficoltà che sta vivendo in questo momento. Le immagini dell’incendio divampato nelle scorse ore in Versilia sono spaventose e preoccupanti: siamo vicini a tutta la popolazione e al territorio, stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione e ci siamo immediatamente messi a disposizione per fornire ogni genere di aiuto”.

(ITALPRESS).

