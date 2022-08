Incendi, in Sicilia in 24 ore 137 interventi dei Vigili del Fuoco

Centotrentasette gli incendi boschivi nelle ultime 24 ore in Sicilia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti, supportati dai Canadair per spegnere le fiamme nella zona di Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. pc/gtr