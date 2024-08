Incendi in Grecia, vigili del fuoco pronti a entrare in azione

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) - Sbarcato il contingente italiano a Igoumenitsa. in Grecia. In corso il trasferimento verso la zona dell'Attica orientale dove le squadre dei vigili del fuoco andranno a operare in contrasto all'emergenza incendi boschivi. fsc/gtr