ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati allertati tutti i Pronto Soccorso per sintomi respiratori. Bene ha fatto il Municipio a raccomandare di tenere chiuse le finestre e di indossare la mascherina per evitare di inalare i fumi derivanti dall’incendio”. E’ l’appello lanciato dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo l’incendio divampato nella zona di via Casilina, nel quadrante Est di Roma, che ha coinvolto più depositi per la demolizione delle auto in via Palmiro Togliatti. Dopo diverse esplosioni, una colonna di fumo nero è ancora ben visibile, dalla zona di Centocelle, in diversi quartieri della città e nel quadrante Est. E il vento non aiuta. Foto e video del rogo sono state twittate e postate su Facebook da tanti cittadini e residenti. Sul posto – fanno sapere i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma – sono impegnate diverse squadre con sei autopompe, due autobotti, il Dos, il capoturno provinciale e un funzionario di servizio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Gravi disagi sono legati alla densa nube di fumo. Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico. In via Carlo Fadda, i carabinieri della stazione Roma Quadraro hanno fatto evacuare i condomini del civico 131 e 133 dove le fiamme, dopo aver attraversato la via Palmiro Togliatti hanno avvolto una tenda esterna di un balcone. Nella zona dell’incendio, sono impiegati anche due elicotteri (uno dei pompieri e uno della Regione Lazio) per potenziare le operazioni di spegnimento.

