Incendi boschivi a La Spezia e Genova, vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono al lavoro in Liguria per lo spegnimento di tre incendi. I roghi hanno interessato nella notte i boschi in provincia di La Spezia e Genova. Nella clip si vede il fronte di fuoco sul Monte Moro (GE). Inviato sul posto anche un Canadair. abr/gtr/